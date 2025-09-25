One Piece | Netflix svela il grande arco della seconda stagione

One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione della serie live-action nel corso del prossimo anno, e uno dei creatori ha anticipato l’enorme arco narrativo che darà il via alla nuova ondata di episodi. Con un nuovo titolo, la prossima stagione di One Piece Into the Grand Line vedrà Luffy e la ciurma lasciare l’East Blue della prima stagione per avventurarsi in un mondo molto più vasto, pieno di pericoli e avventure. Ma tutto inizierà con uno degli archi narrativi più importanti della serie. One Piece Into the Grand Line affronterà prima l’arco narrativo di Loguetown, l’ultima tappa nell’East Blue, poiché Rufy e gli altri devono attraversare il porto prima di poter raggiungere la Grand Line. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - One Piece: Netflix svela il grande arco della seconda stagione

