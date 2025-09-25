Ondata di droni in Danimarca sorvolati aeroporti e base degli F-35 | spazio aereo chiuso Lanciati da vicino

Fanpage.it | 25 set 2025

Un’ondata di droni ha sorvolato diversi aeroporti e una base militare danese questa notte costringendo le autorità locali a chiudere lo spazio aereo nella zona dello Jutland. "Non potevamo abbatterli ma troveremo i responsabili" ha dichiarato il ministro della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

