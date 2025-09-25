Omicidio Spoleto indagato e vittima erano amici Sotto la lente i conti di Bala Sagan | sequestrata auto
Non sono emerse tracce e prove che inchiodano l'unico sospettato - un lavoratore ucraino che è impiegato nel settore ristorazione di Foligno - ma ci sono molti collegamenti e altrettanti sospetti che lo legano Bala Sagon al 33enne trovato a pezzi in un fosso in un sacco. Dimitri, il nome che è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - spoleto
Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi
Spoleto, cadavere mutilato trovato in un sacco: indagini per omicidio
Orrore a Spoleto, giovane di 21 anni fatto a pezzi e lasciato in un sacco. Aperta un'indagine per omicidio
Resti umani in un sacco: Si controllano i cassonetti dei rifiuti nella zona di #Spoleto dove è stato ritrovato il corpo smembrato di Bala Sagor, detto Obi. Indagato per omicidio, a piede libero, un giovane ucraino. Qualcuno ha informazioni utili? Questa sera c'è #c - X Vai su X
Lavorava come aiuto cuoco in un ristorante a Spoleto. Il corpo è stato lasciato in un sacco della spazzatura vicino ai binari. Un 30enne dell’Est Europa accusato di omicidio, avrebbe usato un coltello - facebook.com Vai su Facebook
Aiuto cuoco ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: c'è un indagato; Ucciso, fatto a pezzi e nascosto in un sacco a Spoleto: c'è un indagato per l'omicidio del 21enne Bala Sagor; Omicidio di Spoleto, il cuoco ucraino indagato sceglie il silenzio.
Omicidio Obi, chi è il giovane indagato - C’è un indagato per l’uccisione e l’occultamento di cadavere di Bala Sagor, il 21enne bengalese i cui resti sono stati trovati, lunedì sera, nel ... Scrive ilmessaggero.it
Chi è l'uomo indagato per l'omicidio di Bala Sagor a Spoleto? Le ipotesi sul movente - Bala Sagor, 21enne del Bangladesh, ucciso e fatto a pezzi a Spoleto. Da tag24.it