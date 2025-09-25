Dmytro Shuryn fermato il delitto di di Sagor Bala. Il corpo smembrato di Sagor Bala, 21 anni, aiuto cuoco originario del Bangladesh, è stato trovato in un sacco abbandonato in periferia. Accanto, la bicicletta con cui si era allontanato la sera del 18 settembre, data in cui era stato dichiarato scomparso. La svolta è arrivata lunedì sera, quando un passante ha notato il sacco e ha dato l’allarme. L’attenzione degli inquirenti si è subito rivolta ad una persona che il giovane aveva conosciuto sul luogo di lavoro. La Procura di Spoleto ha disposto il fermo del cuoco Dmytro Shuryn, 33 anni, cittadino ucraino ed ex collega della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Spoleto, fermato l’ex collega del 21enne fatto a pezzi: la pista del debito