Omicidio Sant' Antimo | uccise genero e nuora confermata la condanna all' ergastolo
La terza corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 45 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito in primo grado. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - sant
L’omicidio a Sant’Ermo. Il caso arriva in aula. Indagato davanti al gup
Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo: uomo ferito in faccia con un colpo di arma da fuoco
Tentato omicidio a Monte Sant?Angelo: uomo colpito al volto da un colpo di pistola
L’omicidio di Antonio D’Agostino: il benzinaio che sfidò i clan: La sera del 27 maggio 2003 a Sant’Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) Antonio D’Agostino, 59 anni, gestore di un distributore di carburanti, venne assassinato poco prima della chiusura del suo... - facebook.com Vai su Facebook
Monte Sant'Angelo, omicidio Leonardo Ricucci. Sindaco d'Arienzo: "Non dobbiamo mai abbassare la guardia" #MONTESANT'ANGELO #OMICIDIO #MAFIA https://tinyurl.com/yvucf5n4 - X Vai su X
Uccise il genero e la nuora a Sant’Antimo, ergastolo confermato a Raffaele Caiazzo - Confermata la sentenza del primo grado per Raffaele Caiazzo, l'uomo che, nel giugno 2023, uccise Luigi Cammisa e Maria Brigida Pisacane a Sant'Antimo (Napoli) ... Come scrive fanpage.it
Uccise genero e nuora, confermata la condanna all'ergastolo - La terza Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Raffaele Caiazzo, 45 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso - Segnala rainews.it