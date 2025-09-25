Omicidio Sant' Antimo | uccise genero e nuora confermata la condanna all' ergastolo

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 45 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito in primo grado. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - sant

L’omicidio a Sant’Ermo. Il caso arriva in aula. Indagato davanti al gup

Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo: uomo ferito in faccia con un colpo di arma da fuoco

Tentato omicidio a Monte Sant?Angelo: uomo colpito al volto da un colpo di pistola

omicidio sant antimo ucciseUccise il genero e la nuora a Sant’Antimo, ergastolo confermato a Raffaele Caiazzo - Confermata la sentenza del primo grado per Raffaele Caiazzo, l'uomo che, nel giugno 2023, uccise Luigi Cammisa e Maria Brigida Pisacane a Sant'Antimo (Napoli) ... Come scrive fanpage.it

omicidio sant antimo ucciseUccise genero e nuora, confermata la condanna all'ergastolo - La terza Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Raffaele Caiazzo, 45 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso - Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Sant Antimo Uccise