Omicidio Pinna le macchie di sangue sul divano e quel mi sono dovuto difendere | così hanno ritrovato Cinzia

Affaritaliani.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le contraddizioni di Ragnedda: "Era in casa con me, deve essersi sentita male". Poi il crollo: "L'ho uccisa io". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

omicidio pinna le macchie di sangue sul divano e quel mi sono dovuto difendere cos236 hanno ritrovato cinzia

© Affaritaliani.it - Omicidio Pinna, le macchie di sangue sul divano e quel "mi sono dovuto difendere": così hanno ritrovato Cinzia

In questa notizia si parla di: omicidio - pinna

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

omicidio pinna macchie sangueCinzia Pinna, cosa non torna: l'omicidio di Emanuele Ragnedda, il sangue sul divano, la fuga in gommone, l'arma e l'amico coinvolto - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, dopo ore di interrogatorio ha confessato l'ommicidio. Segnala ilmessaggero.it

omicidio pinna macchie sangueCinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pinna Macchie Sangue