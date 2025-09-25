Omicidio Pinna le macchie di sangue sul divano e quel mi sono dovuto difendere | così hanno ritrovato Cinzia
Le contraddizioni di Ragnedda: "Era in casa con me, deve essersi sentita male". Poi il crollo: "L'ho uccisa io". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: omicidio - pinna
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo
Svolta nel caso di Cinzia #Pinna, la donna di cui si erano perse le tracce l’11 settembre scorso, in #Gallura. Fermato con l’accusa di omicidio un noto imprenditore di vini. L’uomo ha confessato e fatto ritrovare il corpo della 33enne. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Tg1. . Svolta nel caso di Cinzia #Pinna, la donna di cui si erano perse le tracce l’11 settembre scorso, in #Gallura. Fermato con l’accusa di omicidio un noto imprenditore di vini. L’uomo ha confessato e fatto ritrovare il corpo della 33enne. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna, cosa non torna: l'omicidio di Emanuele Ragnedda, il sangue sul divano, la fuga in gommone, l'arma e l'amico coinvolto - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, dopo ore di interrogatorio ha confessato l'ommicidio. Segnala ilmessaggero.it
Cinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Secondo today.it