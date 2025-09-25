Omicidio Pinna la svolta L’imprenditore confessa Trovato il corpo di Cinzia

La svolta definitiva è arrivata ieri pomeriggio, e ha avuto il volto dello stesso indagato. Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, dopo ore di interrogatorio ha deciso di collaborare con i carabinieri, conducendoli fino al luogo in cui aveva nascosto il corpo di Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo. La giovane era scomparsa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

