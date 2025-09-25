Omicidio Nada Cella il marito di Annalucia Cecere | Mai alzato le mani con me conosceva Soracco di vista

Durante l'udienza odierna del processo per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996, ha reso la sua testimonianza Lorenzo Franchino, marito dell' ex insegnante Anna Lucia Cecere. La donna è la principale imputata, accusata di aver assassinato la ragazza. "Mia moglie conosceva Soracco di vista, lei non mi ha mai alzato le mani", ha detto l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it