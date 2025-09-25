Omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda confessa | Ho sparato per difendermi

La 33enne era scomparsa l’11 settembre da Palau. Il 41enne è stato fermato e portato nel carcere di Nuchis. Indagini dei Ris su tracce di sangue e “polvere bianca”. Inizialmente coinvolto un 26enne, poi di fatto scagionato dopo la confessione. I fatti principali La ricostruzione: dalla notte a Palau alla confessione L’11 settembre, finito il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda confessa: «Ho sparato per difendermi»

Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi

Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

Omicidio di Cinzia Pinna, la versione di Ragnedda: «Mi sono spaventato e le ho sparato» - X Vai su X

Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi” - Emanuele Ragnedda ha raccontato di una lite violenta con la 33enne di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre e poi trovata cadavere nella tenuta vinicola dell’uomo. quotidiano.net scrive

Omicidio Cinzia Pinna, cosa c’è di vero sulla posizione del 26enne indagato: non è stato scagionato - Non sarebbe ancora stato scagionato il 26enne lombardo indagato per occultamento di cadavere nell'ambito della scomparsa e della morte di Cinzia Pinna ... Come scrive fanpage.it