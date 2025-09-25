Omicidio di Antonietta Rocco indagata la figlia della ex badante per false dichiarazioni
E' indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero la figlia di Sabrina Dal Col, la donna accusata dell'omicidio della 63enne Antonietta Rocco, uccisa con un fendente alla gola, la notte del 18 settembre, nel suo appartamento a Campo Boario. La notizia dell'iscrizione della ragazza sul. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - antonietta
Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio
‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina
Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio
Nuovi particolari emergono nell’inchiesta sull’omicidio di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, a Campo Boario - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a #Latina: fermata l'ex badante. Ascoltati numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici, e la Squadra Mobile avrebbe raccolto "gravi indizi di colpevolezza". Antonietta Rocco, di 63 anni, era nel letto in una pozza di sangue https://buff.ly/ - X Vai su X
Omicidio Rocco, indagata la figlia dell'ex badante Sabrina Dal Col - L'INCHIESTA E' indagata per false informazioni al pubblico ministero la figlia di Sabrina Dal Col, la donna di 53 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso a coltellate ... Scrive ilmessaggero.it
Omicidio di Antonietta Rocco, sequestrata la lavatrice dell'ex badante - Sopralluogo in casa dell'indiziata Sabrina Dal Col, la Polizia cerca tracce di sangue della vittima nell’ipotesi che la donna abbia lavato gli indumenti dopo il delitto ... Riporta latinaoggi.eu