Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda agli inquirenti | le ho sparato per difendermi

Una lite finita nel sangue sarebbe dunque la versione fornita durante l'interrogatorio, in caserma, dall’imprenditore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda agli inquirenti: le ho sparato per difendermi

Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi

Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere

Cinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Scrive today.it

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda indagato per omicidio: “Ha fatto prime ammissioni” - Avrebbe fatto "prime ammissioni" agli inquirenti Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta ... Segnala fanpage.it