Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda agli inquirenti | le ho sparato per difendermi
Una lite finita nel sangue sarebbe dunque la versione fornita durante l'interrogatorio, in caserma, dall’imprenditore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia
Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi
Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Cosa sappiamo - X Vai su X
Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Scrive today.it
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda indagato per omicidio: “Ha fatto prime ammissioni” - Avrebbe fatto "prime ammissioni" agli inquirenti Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta ... Segnala fanpage.it