Omicidio Cinzia Pinna parla l’amica che l' ha vista al locale | Era agitata voleva restare

L'imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio. Il corpo nascosto nella sua tenuta. Una collega racconta le ultime ore prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

omicidio cinzia pinna parlaOmicidio Cinzia Pinna, parla l’amica che l'ha vista al locale: "Era agitata, voleva restare" - "Non voleva tornare a casa": la collega racconta l'ultima notte di Cinzia Pinna. Secondo msn.com

omicidio cinzia pinna parlaOmicidio di Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda: giallo sul movente - L’incontro tra i due l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte. Scrive unionesarda.it

