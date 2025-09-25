Omicidio Cinzia Pinna parla l’amica che l' ha vista al locale | Era agitata voleva restare
L'imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio. Il corpo nascosto nella sua tenuta. Una collega racconta le ultime ore prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
Svolta nel caso di Cinzia #Pinna, la donna di cui si erano perse le tracce l’11 settembre scorso, in #Gallura. Fermato con l’accusa di omicidio un noto imprenditore di vini. L’uomo ha confessato e fatto ritrovare il corpo della 33enne. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Omicidio Cinzia Pinna, parla l’amica che l'ha vista al locale: "Era agitata, voleva restare" - "Non voleva tornare a casa": la collega racconta l'ultima notte di Cinzia Pinna. Secondo msn.com
Omicidio di Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda: giallo sul movente - L’incontro tra i due l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte. Scrive unionesarda.it