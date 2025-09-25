Omicidio Cinzia Pinna dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda Cosa sappiamo
Proseguono le indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si avevano notizie dallo scorso 11 settembre. L'imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, ha confessato durante l'interrogatorio di averla uccisa, indicando agli agenti anche dove si trovava il cadavere. Dopo la confessione, il corpo della donna è stato rinvenuto in un casolare all'interno della tenuta dell'imprenditore, che nel frattempo è stato fermato dai carabinieri e dalla Guardia costiera mentre tentava di fuggire a bordo di un gommone di tre metri. La versione fornita da Ragnedda sarebbe quella di una lite finita nel sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia
Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi
Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Cosa sappiamo - X Vai su X
Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda indagato per omicidio: “Ha fatto prime ammissioni” - Avrebbe fatto "prime ammissioni" agli inquirenti Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta ... Lo riporta fanpage.it
Scomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna - Emanuele Ragnedda, 41 anni di Arzachena, imprenditore del vino tra i più noti in Sardegna, alla fine ha confessato. Riporta ansa.it