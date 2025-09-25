omicidio cinzia pinna dalla scomparsa alla confessione di ragnedda cosa sappiamo

Proseguono le indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si avevano notizie dallo scorso 11 settembre. L'imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, ha confessato durante l'interrogatorio di averla uccisa, indicando agli agenti anche dove si trovava il cadavere. Dopo la confessione, il corpo della donna è stato rinvenuto in un casolare all'interno della tenuta dell'imprenditore, che nel frattempo è stato fermato dai carabinieri e dalla Guardia costiera mentre tentava di fuggire a bordo di un gommone di tre metri. La versione fornita da Ragnedda sarebbe quella di una lite finita nel sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

