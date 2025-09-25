Omicidio Cinzia Pinna cosa c’è di vero sulla posizione del 26enne indagato | non è stato scagionato
Non sarebbe ancora stato scagionato il 26enne lombardo indagato per occultamento di cadavere nell'ambito della scomparsa e della morte di Cinzia Pinna, la 33enne sparita nel nulla nella sera dell'11 settembre a Palau. L'imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato il delitto nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia
Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi
Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
Dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, Ragnedda vola in elicottero alla festa della madre - X Vai su X
Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Secondo tg24.sky.it
Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda - La 33enne Cinzia Pinna, scomparsa l’11 settembre in Gallura, è stata trovata morta il 24 settembre nella tenuta dell'imprenditore del vino Emanuele ... Riporta fanpage.it