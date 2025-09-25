Omicidio Bala Sagor a Spoleto arrestato l’ex collega Al lavoro diceva | Dovevo incontrarlo non si è presentato

È stato condotto in carcere Dmytro Shuryn, l'ex collega indagato per la morte del 21enne Bala Sagor, detto Obi, ucciso e fatto a pezzi a Spoleto. I due avevano lavorato per un po' nello stesso ristorante, poi le loro strade si erano divise. Ancora da chiarire il movente del delitto. Il 33enne ora in manette è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

