Omicidio a Colico elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino
Colico (Lecco), 25 settembre 2025 – Omicidio a Colico. La vittima è Iona Florean, un cittadino romeno di 38 anni. Era un elettricista. Il suo cadavere è stato trovato ieri sera a Colico, all'interno di un magazzino alla periferia della cittadina dell'Alto Lario. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco, che stanno svolgend o le indagini coordinati dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecco. Il 38enne è stato rinvenuto già esanime, colpito verosimilmente da un proiettile esploso da un'arma da fuoco. Verrà disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: omicidio - colico
