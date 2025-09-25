Omicidio a Colico elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colico (Lecco), 25 settembre 2025 –  Omicidio a Colico. La vittima è Iona Florean, un cittadino romeno di 38 anni. Era un elettricista. Il suo cadavere è stato trovato ieri sera a Colico, all'interno di un magazzino alla periferia della cittadina dell'Alto Lario. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco, che stanno svolgend o le indagini coordinati dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecco. Il 38enne è stato rinvenuto già esanime, colpito verosimilmente da un proiettile esploso da un'arma da fuoco. Verrà disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio a colico elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

© Ilgiorno.it - Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

In questa notizia si parla di: omicidio - colico

omicidio colico elettricista 38enneOmicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino - Il suo cadavere è stato trovato ieri sera a Colico, all'interno ... Come scrive ilgiorno.it

omicidio colico elettricista 38enneUomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico: “Ucciso con un’arma da fuoco” - Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Colico Elettricista 38enne