Omicidi nel Foggiano il procuratore della Dda | Li risolviamo con Stato unito e Magistratura autonoma
Quando lo Stato vuole e resta unito gli omicidi li risolve: è questo, in buona sostanza, il messaggio del Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Roberto Rossi, affidato agli organi di stampa durante la conferenza sugli arresti eseguiti in merito al duplice omicidio del 20 giugno 2017. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Mafia foggiana, due arresti per il duplice omicidio di Apricena: così agirono i killer in pieno giorno - Inseguirono il furgoncino bianco delle vittime designate per chilometri, fecero fuoco in corsa una prima volta. Da ilfattoquotidiano.it