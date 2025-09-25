Oltre un milione di euro per l’impianto sportivo di Borgo Grappa | quali gli interventi

Latinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre un milione di euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Borgo Grappa, a Latina. Con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della struttura.Il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - milione

Amazon, oltre un milione di robot nei magazzini di Jeff Bezos, quasi pareggiato il numero di 1,56 mln di dipendenti umani

Piano Opere pubbliche. Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro

Via Gentili, ecco i lavori da oltre un milione

Oltre un milione di euro in arrivo per la vallata - A comunicarlo è il presidente dell’Ucp Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi, insieme ai colleghi Andrea ... Secondo lanazione.it

Restyling nelle scuole della città. Oltre un milione di euro per i lavori - Per il restyling estivo delle scuole, quest’anno il Comune di San Giuliano ha messo a budget oltre 1 milione di euro. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre Milione Euro L8217impianto