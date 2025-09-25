Oltre 20 milioni di euro per il Grande Maxxi Via alla gara lavori finiti nel 2027

25 set 2025

Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, ma senza impattare sulla conclusione prevista dei lavori, sembra arrivata una fase cruciale per l'ampliamento del Maxxi, il museo nazionale delle arti del XXi secolo di via Guido Reni al Flaminio. La nascita del “Grande Maxxi”L'ultima novità è che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

