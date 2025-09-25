Oltre 20 milioni di euro per il Grande Maxxi Via alla gara lavori finiti nel 2027
Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, ma senza impattare sulla conclusione prevista dei lavori, sembra arrivata una fase cruciale per l'ampliamento del Maxxi, il museo nazionale delle arti del XXi secolo di via Guido Reni al Flaminio. La nascita del “Grande Maxxi”L'ultima novità è che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - milioni
Box Office USA | Superman oltre i 50 milioni nel secondo weekend
Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»
Crema, bufera sul calcio: due club sportivi nel mirino della Finanza: contestati oltre 3 milioni
Horizon Europe Energy, dote di oltre 300 milioni per progetti innovativi https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/horizon-europe-energy-dote-oltre-300-milioni-progetti-innovativi-AH8fqLoC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter# - X Vai su X
Festa nazionale di San Francesco: impatto di oltre 8 milioni sul comparto sanitario: La Camera dei deputati ha avviato l’iter per istituire la Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, in vista dell’ottavo centenario della sua morte nel 2026. Il test - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 20 milioni di euro per il Grande Maxxi. Via alla gara, lavori finiti nel 2027 - L'ampliamento del museo del Flaminio è pronto a partire, manca solo l'assegnazione dell'appalto ... romatoday.it scrive
Cantieri post-calamità verso la conclusione: scadenza per i privati entro il 2025, fondi per oltre 20 milioni - Per le attività produttive sarà fissato un termine successivo. Scrive ivl24.it