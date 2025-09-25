Oltre 20 le mostre di fotogiornalismo d' impegno sociale diffuse tra chiostri palazzi storici e piazze

T rovarsi improvvisamente faccia a faccia con gli occhi di un bambino siriano, o con le mani rugose di una nonna che racconta storie di resistenza, è ciò che accade quando 150 fotografi da 40 Paesi decidono di prestare il loro obiettivo alle voci di chi non ha voce, trasformando una cittadina in un crocevia di emozioni che attraversano cinque continenti. Torna, dal 27 settembre al 26 ottobre, a Lodi, in Lombardia, l’amatissimo Festival della Fotografia Etica, l’appuntamento che racconta il mondo attraverso gli occhi di chi ha scelto di documentare la realtà senza filtri, e che ha saputo crescere fino a diventare uno degli eventi più importanti del panorama culturale italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

