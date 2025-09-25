Oktoberfest a Volturara tra birra musica e tradizione
Tempo di lettura: < 1 minuto Volturara Irpina è pronta a riaccendere i riflettori sulla sua Oktoberfest. Quest’anno la festa si terrà nella tensostruttura Antonio Risoli nei giorni 26, 27 e 28 settembre e 3, 4 e 5 ottobre. La domenica la struttura sarà aperta anche a pranzo per accogliere famiglie e gruppi di amici fin dalle prime ore del giorno. Oktoberfest Volturara non è solo birra: è un viaggio tra sapori unici e spettacoli indimenticabili. Il menù propone piatti tipici e specialità originali che non si trovano altrove, perfetti per accompagnare i boccali di birra selezionata. Ogni serata sarà animata da band dal vivo e gruppi di danza folk che trasformano la tensostruttura in una grande festa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
