Ok al Piano per gestire le maxi emergenze | approvato lo strumento che ottimizzerà i soccorsi negli eventi straordinari

Garantire una risposta sanitaria tempestiva, efficace e coordinata in caso di calamità naturali o altri eventi straordinari che coinvolgono un gran numero di persone. Questo l’obiettivo del Piano Operativo aziendale per la gestione delle Maxi Emergenze approvato da Asl Foggia.Il piano rappresenta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

