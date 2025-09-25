Oggi 25 settembre è San Firmino | unisce Francia e Spagna in un particolare legame
La figura di San Firmino crea un legame tra Francia e Spagna: è il santo a cui è dedicata una maestosa festa molto conosciuta. Lui è San Firmino di Amiens, che si ricorda oggi 25 settembre ed è un santo molto conosciuto in particolare per la grande festa che viene fatta in suo onore. La. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: oggi - settembre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025
Notevole ! Shelf Cloud immortalata oggi pomeriggio 24 settembre 2025 dalla zona est di Novara Foto tratta dalla pagina @_mnpmeteonovara #meteo #meteonovara #maltempo #Temporale #shelfcloud - facebook.com Vai su Facebook
Per quel che può valere al 22 settembre, se la #juventus oggi non è al primo posto in #SerieA e con 3 punti in #ChampionsLeague e’ grazie in gran parte alle porcherie viste e commesse contro i bianconeri da lega e UEFA. Urge una presidenza all’altezza stil - X Vai su X
D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato; Formazione in crescita, Academy in aumento; Gaza, morto il giornalista Adam Abu Harbid. Sono 232 i giornalisti uccisi dall’inizio dell’offensiva israeliana.
L'oroscopo di oggi - giovedì 25 settembre 2025 - Caro Ariete, in questo giovedì hai una grinta notevole che ti consiglio di applicare per le questioni di ordine pratico. Come scrive msn.com
Oroscopo di oggi, giovedì 25 settembre 2025 - L'influsso di Venere vi porta a rivalutare scelte finanziarie passate, con un pizzico di rimpianto. Da repubblica.it