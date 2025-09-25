Oggi 25 settembre è San Firmino | unisce Francia e Spagna in un particolare legame

La figura di San Firmino crea un legame tra Francia e Spagna: è il santo a cui è dedicata una maestosa festa molto conosciuta. Lui è San Firmino di Amiens, che si ricorda oggi 25 settembre ed è un santo molto conosciuto in particolare per la grande festa che viene fatta in suo onore. La. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

