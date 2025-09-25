Offresi lavoro si presenta al colloquio e inizia l' incubo | aggredita e violentata

Spera di trovare un lavoro e invece, quando si presenta al colloquio, inizia l'incubo. Una ragazza di 28 anni è stata violentata a Ragusa. Adesso un uomo di 58 anni, con precedenti per abuso, è stato arrestato.Si presenta al colloquio di lavoro e viene violentataDa quanto emerso, la ventottenne. 🔗 Leggi su Today.it

