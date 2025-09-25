OD di Hideo Kojima sarà un horror ad episodi? Ecco alcuni dei registi probabilmente coinvolti nel progetto

L’attesissimo OD, nuovo progetto di Hideo Kojima in collaborazione con Xbox Game Studios, dovrebbe offrire ai fan un’esperienza horror episodica. Poco dopo la pubblicazione del primo trailer, Kojima ha sostanzialmente confermato che il gioco sarà strutturato come un’antologia, suggerendo che siano presenti diversi episodi affidati a registi differenti, ognuno libero di reinterpretare a suo modo il concetto di “Knock”, filo conduttore dell’opera. Il primo episodio sarà diretto proprio dal creatore di Metal Gear, mentre il secondo porta già la firma di Jordan Peele, autore di celebri pellicole come Get Out e Nope. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - OD di Hideo Kojima sarà un horror ad episodi? Ecco alcuni dei registi probabilmente coinvolti nel progetto

In questa notizia si parla di: hideo - kojima

Indie game preferito da hideo kojima: un successo travolgente

Death Stranding 2: On the Beach, le nostre impressioni dopo 8 ore con l’opera di Hideo Kojima

Hideo Kojima condivide la sua recensione di Superman: “È un film ‘umano’ commovente”

Hideo Kojima ha rivelato cosa significa il titolo 'Knock' che si legge nell'ultimo trailer di OD, e la risposta fa chiarezza sulla natura di questo bizzarro progetto. - facebook.com Vai su Facebook

Il lancio su PS6 è ancora molto lontano, ma Hideo Kojima ha svelato il primo poster e qualche dettaglio su #Physint, il suo nuovo gioco di spionaggio. - X Vai su X

OD di Hideo Kojima sembra essere un horror a episodi e alcuni dei registi potrebbero essere stati svelati - Proseguono voci di corridoio e supposizioni su OD, che sembra essere un'esperienza horror a episodi e per la quale sembra ci sia già un elenco di registi forse legati al progetto. Da multiplayer.it

Death Stranding avrà un anime, OD ha un trailer e Physint si mostra per la prima volta: tutti gli annunci più importanti dell'evento di Hideo Kojima (player.it) - Questo è il momento giusto per essere fan di Hideo Kojima: ecco tutti i maggiori annunci che riguardano le IP dell'autore giapponese ... player.it scrive