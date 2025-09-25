Occhiuto e Tridico il confronto impietoso | il professore tornato per caso in Calabria e il presidente decisionista

Dario Baldan Bembo scrisse una bella canzone, tanti anni fa, in cui, riferendosi a un suo amico, diceva: “Parlami professore del silenzio”. Chissà se pensava a Pasquale Tridico, catapultato controvoglia in Calabria per sfidare Roberto Occhiuto alle regionali del 5 e 6 ottobre. L’ennesimo confronto in televisione si è concluso con una Waterloo per l’esponente pentastellato. “Sono un professore”. Ieri su Ten, una delle più importanti televisioni calabresi, Occhiuto, Tridico e Pasquale Toscano, candidato per Democrazia Sovrana e Popolare, si sono confrontati. Con molta civiltà, ci mancherebbe. Ma nella triade, quello che sembrava fuori posto era proprio il candidato del centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

