Occhiuto e Tridico il confronto impietoso | il professore tornato per caso in Calabria e il presidente decisionista
Dario Baldan Bembo scrisse una bella canzone, tanti anni fa, in cui, riferendosi a un suo amico, diceva: “Parlami professore del silenzio”. Chissà se pensava a Pasquale Tridico, catapultato controvoglia in Calabria per sfidare Roberto Occhiuto alle regionali del 5 e 6 ottobre. L’ennesimo confronto in televisione si è concluso con una Waterloo per l’esponente pentastellato. “Sono un professore”. Ieri su Ten, una delle più importanti televisioni calabresi, Occhiuto, Tridico e Pasquale Toscano, candidato per Democrazia Sovrana e Popolare, si sono confrontati. Con molta civiltà, ci mancherebbe. Ma nella triade, quello che sembrava fuori posto era proprio il candidato del centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
