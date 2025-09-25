Il mese di ottobre inizia con una grande iniziativa per l’Istituto Omnicomprensivo presieduto da Carlo Rai (nella foto), con la presentazione del progetto, denominato "BiblioLab". Si svolgerà nella sede della Scuola Media di San Marcello in Viale Villa Vittoria 240c, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 11. I temi che saranno affrontati, come si legge nella nota, saranno la " promozione della lettura .e non solo". Si parlerà di scrittura, attività di socializzazione, condivisione, ascolto e gioco e numerose altre attività come la musica, il cinema, l’arte e molto altro. Il depliant di presentazione usa come apertura una frase di Daniel Pennac: "Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo promuovere la lettura