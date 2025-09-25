Obi ucciso e fatto a pezzi l' ex collega è stato fermato | ora è in carcere

Ulteriore svolta nelle indagini per la morte di Bala Sagor, il 21enne aiuto cuoco del Bangladesh, scomparso a Spoleto il 18 settembre e trovato cadavere lunedì sera. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo di Shuryn Dmytro, 33 anni, ex collega e amico della vittima.Bala, detto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

