Spoleto, 25 settembre 2025 – L’ultimo ad aver visto il 21enne cuoco del Bangladesh, ucciso a Spoleto, sarebbe un suo ex collega, un cuoco di 33 anni ucraino. Al momento è l’unico iscritto al registro degli indagati per i reati di omicidio ed occultamento di cadavere, ma l’indagine prosegue e non è escluso che nella vicenda possano essere coinvolte anche altre persone. Ucciso, fatto a pezzi, poi abbandonato tra i giardini pubblici ed i binari della ferrovia nella zona del quartiere Casette. Fatto a pezzi e messo in un sacco, c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor Continuano le indagini per far luce sull’orrore di Spoleto, dove si è consumato l’omicidio del giovane il cui corpo è stato trovato lunedì sera in un sacco vicino alla stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obi ucciso e fatto a pezzi. Casa dell’amico al setaccio: “Dovevano incontrarsi”