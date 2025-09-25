Obbligo di istruzione | caricamento dati studenti frequentanti in ANS entro il 24 ottobre NOTA
Con l’approvazione della Legge n. 159 del 13 novembre 2023, il quadro normativo in materia di obbligo scolastico è stato ridefinito, introducendo nuove responsabilità per i Comuni e aggiornando le modalità di verifica della frequenza scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: obbligo - istruzione
REI TV. . Conosciamo alcune storie di studenti che superata l'età dell'obbligo hanno scelto di investire nell'istruzione secondaria di secondo grado dei corsi serali. Anche per loro lunedì scorso è suonata la campanella - facebook.com Vai su Facebook
Obbligo scolastico, assenze scolastiche oltre 15 giorni in un trimestre: genitori a rischio penale dopo l’ammonizione del sindaco. Cosa hanno detto i giudici - X Vai su X
Obbligo d’istruzione violato se l’alunno non rientra a 7 giorni dall’ammonizione - 30777/2025) ha chiarito le circostanze in virtù delle quali i genitori del minore possano essere condannati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione. ilsole24ore.com scrive
Come funziona l'obbligo scolastico in Italia e in Europa - Il tema della scuola finisce al centro della campagna elettorale con la proposta lanciata da Enrico Letta, segretario del Partito democratico (Pd), di estendere l’obbligo scolastico a partire dai 3 ... Secondo wired.it