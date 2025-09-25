Oasis in Tour | Le Frasi Indimenticabili delle Loro Canzoni
Riscopri le citazioni più memorabili degli Oasis durante il loro attesissimo tour! Un viaggio attraverso le parole iconiche che hanno segnato la storia della musica.
Oasis in Tour: Le Canzoni Iconiche che Hanno Definito un’Epoca
Oasis, la reunion a Cardiff: orari, possibile scaletta e date del tour
Oasis tour 2025, 16 anni dopo: stasera la reunion dei fratelli Gallagher
OASIS, VOCI DALL'UK: "NEL 2026 IL RITORNO A KNEBWORTH PARK" Sempre più vicino l'annuncio di un ritorno del tour in Europa, dopo gli show in giro per il mondo.
Le 10 più belle frasi dei The Oasis, che ora possiamo tornare a sentire live - Alcune delle più belle frasi tratte dalle canzoni di The Oasis: è in corso il tour, che ha visto la riunione dei fratelli Gallagher. Da diredonna.it
Il Ritorno degli Oasis: Il boom dei viaggi - La reunion del gruppo ha generato un’impennata nelle ricerche di voli dall’Italia verso le città del tour, con Manchester al vertice delle destinazioni Il 2025 sarà ricordato come l’anno del ritorno ... Scrive panorama.it