Oasis all’asta la chitarra distrutta da Liam Gallagher nel litigio del 2009

All’ asta la chitarra danneggiata durante il celebre litigio dei fratelli Gallagher nel 2009 a Parigi, uno dei simboli del passato burrascoso degli Oasis. Propstore venderà tra il 23 e il 24 ottobre la Gibson Es-355 rosso ciliegia di Noel che Liam distrusse nel backstage del Rock am-Seine dopo una violenta discussione avvenuta poco prima di iniziare il concerto. L’ultimo tassello che portò a uno scioglimento durato circa 15 anni, fino alla reunion che nel 2025 li sta portando in giro per il Regno Unito e gli States. Con un prezzo di partenza di 125 mila sterline, si stima possa arrivare addirittura a mezzo milione (circa 572 mila euro). 🔗 Leggi su Lettera43.it

