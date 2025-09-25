Non c’è pace per il maxi appalto destinato a rivoluzionare il porto spezzino. Sui lavori per la realizzazione del nuovo Terminal Ravano è ancora lotta a suon di carte bollate. Fincosit, Suardi e Cmci consorzio stabile, che si erano opposte all’aggiudicazione dei lavori impugnando al Tar gli atti con cui Lsct aveva assegnato l’appalto alla cordata formata dall’impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori, ha deciso di impugnare al Consiglio di stato la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale ligure lo scorso fine agosto aveva rigettato il ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovo Terminal Ravano. Ancora guerra sull'appalto