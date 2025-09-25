Nuovo Terminal Ravano Ancora guerra sull’appalto
Non c’è pace per il maxi appalto destinato a rivoluzionare il porto spezzino. Sui lavori per la realizzazione del nuovo Terminal Ravano è ancora lotta a suon di carte bollate. Fincosit, Suardi e Cmci consorzio stabile, che si erano opposte all’aggiudicazione dei lavori impugnando al Tar gli atti con cui Lsct aveva assegnato l’appalto alla cordata formata dall’impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori, ha deciso di impugnare al Consiglio di stato la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale ligure lo scorso fine agosto aveva rigettato il ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuovo - terminal
Malpensa, gli addetti alle pulizie ancora in lotta: nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali
Capri, inaugurato il nuovo terminal bus a Marina Piccola
Atc, taglio del nastro per il nuovo terminal bus di Anacapri
A metà settembre 2025, DB Cargo ha avviato le operazioni del nuovo terminal ferroviario di Kedzierzyn-Kozle, nella regione polacca della Slesia. È dedicato al trasporto siderurgico. Dettagli in questo articolo di TrasportoEuropa - facebook.com Vai su Facebook
Le crociere non portano soldi. Il nuovo terminal di Ravenna e l’inquinamento delle grandi navi. Il reportage di Alex Giuzio - X Vai su X
Nuovo Terminal Ravano. Ancora guerra sull’appalto; Una bomba al Fornelli. Palombari del Comsubin rimuovono il pericolo.
Nuovo Terminal Ravano. Ancora guerra sull’appalto - I lavori da 90 milioni di euro ancora fermi a causa della battaglia legale. Da lanazione.it
Nuovo terminal Ravano. Il Tar rigetta il ricorso - I giudici del tribunale amministrativo hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla cordata che si era classificata seconda ... Lo riporta lanazione.it