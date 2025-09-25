Nuovo striscione a San Gregorio Armeno | Napoli ribadisce il suo sostegno alla Palestina

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 26 settembre, alle ore 16, nella storica via dei presepi di San Gregorio Armeno, l’ Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, in gemellaggio con la comunità palestinese, affiggerà un nuovo striscione per ribadire con forza il proprio impegno a favore della dignità e dei diritti del popolo palestinese, in particolare dei bambini vittime della guerra a Gaza. L’iniziativa rinnova il messaggio già lanciato alcuni mesi fa con la prima affissione, che ha visto la partecipazione di attivisti, associazioni e cittadini. « Dobbiamo restare forti e uniti – dichiara Vincenzo Capuano, presidente de Le Botteghe di San Gregorio Armeno – perché il popolo napoletano ha dimostrato, anche nella recente manifestazione, di essere presente e sensibile in difesa della comunità palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

