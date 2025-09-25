Nuovo striscione a San Gregorio Armeno | Napoli ribadisce il suo sostegno alla Palestina
Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 26 settembre, alle ore 16, nella storica via dei presepi di San Gregorio Armeno, l’ Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, in gemellaggio con la comunità palestinese, affiggerà un nuovo striscione per ribadire con forza il proprio impegno a favore della dignità e dei diritti del popolo palestinese, in particolare dei bambini vittime della guerra a Gaza. L’iniziativa rinnova il messaggio già lanciato alcuni mesi fa con la prima affissione, che ha visto la partecipazione di attivisti, associazioni e cittadini. « Dobbiamo restare forti e uniti – dichiara Vincenzo Capuano, presidente de Le Botteghe di San Gregorio Armeno – perché il popolo napoletano ha dimostrato, anche nella recente manifestazione, di essere presente e sensibile in difesa della comunità palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nuovo - striscione
‘Stop al genocidio’: Rosignano espone un nuovo striscione di solidarietà per Palestina
Roma, comitato Pro Stadio: “Sabato striscione a sostegno del nuovo impianto”
DJ ROBINA fa sul serio! In anteprima vi mostro alcuni gadget esclusivi, il nuovo capellino Capitan e il nuovo striscione ufficiale, pronti per accompagnarmi nelle piazze la prossima Estate 2026 con il nuovo format e nei locali quest’inverno Stay tuned - facebook.com Vai su Facebook
#Atalanta , continua la contestazione a #Lookman : nuovo striscione davanti Zingonia - X Vai su X
Nuovo volto al palazzo. Cantiere a San Gregorio. Previsto un inedito utilizzo - PISTOIASembra oramai pronto a partire l’iter che dovrà riportare ad antichi splendori, oltre che ad un repentino cambio di destinazione d’uso, uno degli edifici più conosciuti del centro storico. Riporta lanazione.it
Antiche case coloniche, arte contemporanea e vigneti. Ecco il nuovo wine resort Borgo San Gregorio - C’è voluto un po’ per mettere a regime ogni tassello, ma alla fine il taglio del nastro ha sancito la nascita di Borgo San Gregorio, un progetto di ospitalità a tutto tondo costruito intorno ... Come scrive gamberorosso.it