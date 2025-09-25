Nuovo stadio Inter il sindaco di Rozzano apre le porte | Da interista guardo e aspetto anche col Milan…

Nuovo stadio Inter, il sindaco di Rozzano apre le porte: «Da interista guardo e aspetto, anche col Milan.». Le parole di Mattia Ferretti De Luca. Il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti De Luca, ha commentato a Tuttomercatoweb.com le possibilità che l’ Inter possa trasferire il proprio stadio nella sua città. Ferretti De Luca, noto tifoso nerazzurro, ha spiegato di seguire la vicenda con attenzione sia come appassionato sia come amministratore pubblico, sottolineando l’interesse strategico che la presenza di un grande impianto calcistico comporterebbe per il territorio. Al momento, il sindaco precisa che l’area di potenziale interesse è di proprietà privata e non ci sono contatti recenti con il club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo stadio Inter, il sindaco di Rozzano apre le porte: «Da interista guardo e aspetto, anche col Milan…»

