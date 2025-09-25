Nuovo sbarco a Roccella Ionica in 123 arrivano al porto delle Grazie

Nuovo sbarco a Roccella Ionica. Questa mattina, intorno alle 6.15, soccorsi dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera, 123 migranti, di nazionalità afgana e iraniana, sono giunti al porto delle Grazie. Come riferisce la prefettura sono 90 uomini e 33 donne, tra cui 16 non accompagnati e 19. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

