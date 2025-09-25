Nuovo presidente Juve alla Continassa c’è già chi sogna questi due grandi nomi! Le ultime dopo le voci sul futuro di Ferrero

Nuovo Presidente Juve, Ferrero è apprezzato ma si valuta un cambio: la suggestione porta a Del Piero e Platini, avanza l’idea di un altro francese. Una rivoluzione silenziosa, che non riguarda il campo ma le stanze dei bottoni. In vista del riassetto societario di novembre, la Juventus riflette sul suo futuro e, in particolare, sul ruolo più rappresentativo: quello del presidente. Sebbene l’attuale numero uno, Gianluca Ferrero, sia molto apprezzato per la sua discrezione e diplomazia, ai piani alti della Continassa si valuta l’inserimento di un profilo di ancora maggiore prestigio internazionale, un nome in grado di rappresentare il brand Juve nel mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo presidente Juve, alla Continassa c’è già chi sogna questi due grandi nomi! Le ultime dopo le voci sul futuro di Ferrero

Benevento, Nazzareno Orlando nuovo Presidente del Conservatorio “Nicola Sala”

Geronimo La Russa è il nuovo presidente Aci e Aci Sport

Ferdinando Ceglia è il nuovo presidente del Rotary Club Valle Telesina

Indette le elezioni regionali: urne aperte per scegliere il nuovo Presidente e il Consiglio - facebook.com Vai su Facebook

Leopoldo Angrisani è il nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale GMEE unina.it/it/w/leopoldo-… - X Vai su X

Rivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad - Riassetto societario a novembre: Damien sale, Ferrero apprezzato. Come scrive corrieredellosport.it

Juve: Comolli ha deciso, presidente e allenatore saranno francesi - La Juventus cambia volto e punta sempre più a diventare francese. Da calciotoday.it