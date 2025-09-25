Nuovo piano della sosta Depositato il progetto della City Green Light
Sarzana, 25 settembre 2025 – Riqualificazione delle aree di parcheggio cittadine, con ripristino dei parcheggi resi da tempo inutilizzabili dalle radici sovrastanti, con attenzione particolare a piazza Ricchetti e piazza Avis (Porta Parma). Ampliamento, a tutte le aree con adiacenza commerciale, della sosta gentile. Riduzione dei mesi in cui sarà in vigore il pagamento dei posteggi dopo le ore 20 e installazione e gestione di un sistema di Infomobility. È stata protocollata nei giorni scorsi in Comune la proposta di project financing che potrebbe portare alla rivoluzione del piano della sosta tanto attesa in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
