Nuovo laboratorio di yoga e di espressione corporea con la docente Stefania Negosanti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio ‘Per corpi sensibili e integrati’, un percorso ideato e condotto da Stefania Negosanti, che intreccia yoga somatico ed espressione corporea in un’esperienza unica e profonda. Il laboratorio nasce dall’incontro tra la pratica dello yoga. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - laboratorio

A scuola di murales: al via il nuovo laboratorio a Cascina

Coi fondi del Pnrr un nuovo asilo: "Sarà una scuola-laboratorio con spazi ampi e molto luminosi"

Spici, via all’Officina digitale: un nuovo laboratorio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Pieve di Soligo | “La poesia del corpo”: in partenza un nuovo laboratorio teatrale - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo laboratorio di meccanica all'Istituto Fedi-Fermi di #Pistoia grazie al contributo di #FondazioneCaript Scopri di più https://fondazionecaript.it/news/nuovo-laboratorio-di-meccanica/… - X Vai su X

Il nuovo progetto di Antinori tra mostre, laboratori e spettacoli - Apiria, progetto culturale di Sonia Antinori ad Apiro, coinvolge la comunità con laboratori, spettacoli e incontri artistici. Da ilrestodelcarlino.it

Laboratori, yoga e cucito: la Giornata della Terra a Torino - C'è chi riutilizza vecchi abiti per cucire un nuovo zaino, chi invece ha portato il tappetino e si dedica allo yoga sotto gli alberi. Riporta rainews.it