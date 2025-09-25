Dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) pioggia di milioni sulle Marche a quattro giorni dal voto: 60 milioni di euro "per due interventi infrastrutturali da tempo attesi nella regione". Si tratta del "completamento di una struttura sanitaria di rilevanza nazionale ad Ancona (il nuovo Inrca e ospedale di rete all’Aspio, nella zona sud)" e della "realizzazione di un collegamento viario strategico per il Comune di Macerata ", la bretella Macerata-Villa Potenza. Lo ha annunciato ieri il sottosegretario Alessandro Morelli a margine della seduta del Comitato interministeriale, che ha approvato, tra le altre cose, proprio l’assegnazione alla Regione Marche di risorse del Fondo per lo sviluppo e per la coesione 2021-2027, per complessivi 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Inrca e bretella. Una pioggia di fondi. Dal Cipess 60 milioni