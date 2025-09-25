Nuovo incidente sul lavoro operaio muore schiacciato nel Milanese
Milano, 25 set. (Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 25 settembre a Bubbiano, nel Milanese. La vittima è un operaio di 62 anni, rimasto schiacciato mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d'acciaio. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco di Milano. L'uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e dopo pochi minuti dai Vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina, il 118, i carabinieri e i tecnici di Ats. Restano da chiarire le cause dell'infortunio mortale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nuovo - incidente
Nuovo incidente all'incrocio tra via Fiume e via Sauro: auto finisce contro l'ingresso della Questura
Delitto di Garlasco – Il test del Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Nuovo round dell’incidente probatorio
Kevin Anghele, senza patente e con l'hashish in auto: la fuga dai carabinieri per non essere denunciato di nuovo, poi l'incidente. Morto a 23 anni
HOT : Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/hot-tom-holland-ricoverato-dopo-un-incidente-sul-set-del-nuovo-film-di-spiderman-le-sue-c - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo incidente sul lavoro: operaio di 61 anni travolto e ferito mentre scarica putrelle in ferro - X Vai su X
Nuovo incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato nel Milanese - La vittima è un operaio di 62 anni, rimasto schiacciato mentre stava lavorando a una bobi ... lanuovasardegna.it scrive
Nuovo incidente sul lavoro: un uomo di 51 anni perde la vita schiacciato da un carico - Questa volta il dramma si è consumato a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Lo riporta terremarsicane.it