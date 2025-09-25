Nuovo furto di carburante rubati 6mila litri al distributore Q8
Sei mila litri di carburante tra benzina e gasolio sono stati rubati ieri sera al distributore Q8 di Raviscanina, in località Quattroventi. Un colpo che non rappresenta un episodio isolato nella zona.Solo la scorsa settimana, infatti, era finito nel mirino dei ladri il distributore Ares di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
