Nuovo furto di carburante rubati 6mila litri al distributore Q8

Casertanews.it | 25 set 2025

Sei mila litri di carburante tra benzina e gasolio sono stati rubati ieri sera al distributore Q8 di Raviscanina, in località Quattroventi. Un colpo che non rappresenta un episodio isolato nella zona.Solo la scorsa settimana, infatti, era finito nel mirino dei ladri il distributore Ares di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ruba carte carburante da un veicolo, denunciato un 40enne - Rosignano Solvay (Livorno) 14 settembre 2025 Ruba carte carburante da un veicolo, denunciato un 40enne I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato a piede libero un 40enne ... Secondo livornopress.it

nuovo furto carburante rubatiRubano 7mila euro di carburante al datore di lavoro, due denunce - I due, individuati dai carabinieri, lavorano presso un albergo a Madonna di Campiglio dove avevano sottratto alcune carte carburante con prelievo illimitato ... Da msn.com

