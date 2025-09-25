Nuovo cimitero a Santa Filomena Lega | Comune sotto diffida legale rischio per centinaia di cittadini

Preoccupazione e richiesta di chiarezza sulla vicenda del nuovo cimitero di Chieti Scalo, in località Santa Filomena - Strada Ombrosa. A sollevare l’allarme è il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Mario Colantonio, che, a margine della commissione consiliare tenutasi questa mattina, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it