Nuovo cimitero a Santa Filomena Lega | Comune sotto diffida legale rischio per centinaia di cittadini

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupazione e richiesta di chiarezza sulla vicenda del nuovo cimitero di Chieti Scalo, in località Santa Filomena - Strada Ombrosa. A sollevare l’allarme è il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Mario Colantonio, che, a margine della commissione consiliare tenutasi questa mattina, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

