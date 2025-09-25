Nuovo allarme droni in Danimarca | chiuso un aeroporto Von der Leyen | Abbattere gli aerei russi è un’opzione
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nuovo - allarme
Nuovo grido d’allarme dei sindacati. “Vigili del fuoco, organici miseri”
A Lodi è di nuovo allarme per le truffe telefoniche, anziani nel mirino di un finto Caf
SEO, autorevolezza e visibilità: Elisa Soggia (LinkJuice) lancia l’allarme sul nuovo algoritmo di Google
Barcellona PG. Grave rissa tra gruppi stranieri sul ponte Longano: calci, pugni e colpi di catena e mazza. Nuovo allarme su episodi di violenza urbana. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo #allarme #droni nei cieli europei. Chiusi, e poi riaperti nella notte, gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, dopo un avvistamento di velivoli senza pilota di grandi dimensioni. Zelensky sullo scalo danese: "Opera dei russi" - X Vai su X
Danimarca: riaprono gli aeroporti chiusi dopo incursione droni - Gli aeroporti nella Danimarca occidentale sono stati riaperti dopo essere rimasti chiusi per ore a causa ... Segnala iltempo.it
Diretta | Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Sorvolata zona militare" - Chiuso lo scalo di Aalborg nel Paese scandinavo: "Per ora non esclusi operatori amatoriali" ... Da msn.com