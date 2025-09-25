Nuovi treni Aversa-Piscinola | De Luca esalta il lavoro fatto e guarda al futuro

Puntomagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente De Luca invita a concentrarsi sui risultati concreti: Il lavoro svolto cambia il modo di vivere della comunità. Durante la presentazione dei nuovi treni della linea Aversa-Piscinola, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto in questi anni. “È un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. Ci auguriamo che, per quanto riguarda l’uno per cento del 99 per cento già completato, chi verrà dopo di noi continui sulla stessa strada. Ci auguriamo che rimanga la concentrazione sul lavoro, e non sulle polemiche politiche o sulle bandierine demagogiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - treni

Treni, tutte le novità. Stabiliti i nuovi orari, da Firenze a Montecatini prolungati sette viaggi

Roma in fiamme: nuovi incendi tra Fiumicino e ponte Galera, traffico e treni nel caos

Nuovi treni Milano-Genova e Pavia-Alessandria: capolinea differenziati, nuove fermate, frequenza oraria

nuovi treni aversa piscinolaEav, il nuovo treno è già sui binari - Da oggi la linea metropolitana Aversa–Piscinola, gestita da Eav, può contare sul primo dei 10 nuovi convogli acquistati dal produttore spagnolo Caf. Scrive ilfattovesuviano.it

nuovi treni aversa piscinolaInaugurato nuovo treno sulla tratta Piscinola-Aversa, cosa cambia per i viaggiatori - Inaugurato il primo dei dieci nuovi treni Caf (prodotti in Spagna), in circolo sulla linea metropolitana Eav tra Piscinola e Aversa. Secondo internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Treni Aversa Piscinola