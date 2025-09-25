Nuovi treni Aversa-Piscinola | De Luca esalta il lavoro fatto e guarda al futuro

Il presidente De Luca invita a concentrarsi sui risultati concreti: Il lavoro svolto cambia il modo di vivere della comunità. Durante la presentazione dei nuovi treni della linea Aversa-Piscinola, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto in questi anni. “È un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. Ci auguriamo che, per quanto riguarda l’uno per cento del 99 per cento già completato, chi verrà dopo di noi continui sulla stessa strada. Ci auguriamo che rimanga la concentrazione sul lavoro, e non sulle polemiche politiche o sulle bandierine demagogiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it