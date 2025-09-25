Nuovi controlli a San Berillo sequestrati oltre 200 grammi di droga nascosta tra le case diroccate
Un’attività di controllo straordinario del territorio è stata coordinata dalla polizia nel quartiere storico di San Berillo. Sono state setacciate le diverse stradine del quartiere, dove e a ridosso di muri di vecchie abitazioni il cane poliziotto Ares ha segnalato la presenza di droga. Ciò ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Raffica di controlli e sanzioni a San Berillo, trovata droga nelle case abbandonate - Un’ulteriore attività di controllo straordinario del territorio è stata coordinata dalla Polizia di Stato nel quartiere storico a Catania di San Berillo nell’ambito di una serie più ampia di attività, ... itacanotizie.it scrive
Catania, Ares trova la droga tra le case abbandonate di San Berillo. Multe anche ai commercianti - Grazie al fiuto di “Ares”, i poliziotti hanno rinvenuto 220 grammi di droga, tra hashish e marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato dagli spacciatori nelle fasi di ... Da lasicilia.it