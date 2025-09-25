Nuovi controlli a San Berillo sequestrati oltre 200 grammi di droga nascosta tra le case diroccate

25 set 2025

Un’attività di controllo straordinario del territorio è stata coordinata dalla polizia nel quartiere storico di San Berillo. Sono state setacciate le diverse stradine del quartiere, dove e a ridosso di muri di vecchie abitazioni il cane poliziotto Ares ha segnalato la presenza di droga. Ciò ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

