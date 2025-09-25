Nuovi attacchi alla Flotilla

"Gratuita, pericolosa, irresponsabile". Non lesina aggettivi lapidari Giorgia Meloni per deprecare il viaggio della Flottilla diretta a Gaza per portare non molti aiuti umanitari rispetto all’eco mediatica della missione di solidarietà nei riguardi della crisi umanitaria nella Striscia occupata da Israele che sta mobilitando le coscienze europee e italiane. Ed è probabilmente questo, il fatto di non trovarsi per la prima volta in sintonia col sentimento generale del Paese, che innervosisce la premier. Esprimendo una "condanna totale" per l’attacco dell’altra notte alle imbarcazioni nel corso del primo incontro da molto tempo coi cronisti che l’hanno seguita all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Meloni non riesce a trattenere l’irritazione: "Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore", manda a dire, richiamando tutti alla "responsabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovi attacchi alla Flotilla

I bombardamenti israeliani hanno ucciso 85 persone a Gaza dall'alba; La Global sumud flotilla denuncia un nuovo attacco con i droni al largo di Creta; La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare.

