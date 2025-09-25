Nuove sale ricavate da un ex fienile | inaugurazione per l' ampliamento del polo didattico e ricreativo
L'associazione culturale Labadabadu di San Bartolo inaugura la seconda parte del proprio centro didattico ricreativo, parte del progetto di valorizzazione culturale e sociale del territorio. Dopo l'apertura della prima sezione del centro e di “L’albero di Gio”, punto prestito e lettura realizzato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
