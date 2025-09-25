Nuove regole al Grande Fratello | Rivoluzione al televoto… e nel cast!

Grandi novità al Grande Fratello 2025: nuove regole, niente VIP e un televoto rivoluzionato. Ecco cosa ti aspetta nella casa più famosa d’Italia. Cosa bolle nella casa più spiata d’Italia? Il Grande Fratello sta per tornare, e quest’anno promette scintille sin dal primo istante. Il 29 settembre si accendono le luci nella nuova edizione del reality show più discusso della TV italiana. E le sorprese non mancano. A partire dal televoto: cambia tutto. Addio valanghe di voti da parte dei fandom più agguerriti. Questa volta si potrà votare solo una volta per dispositivo, sia via SMS che tramite l’app Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

