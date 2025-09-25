Nuove regole al Grande Fratello | Rivoluzione al televoto… e nel cast!
Grandi novità al Grande Fratello 2025: nuove regole, niente VIP e un televoto rivoluzionato. Ecco cosa ti aspetta nella casa più famosa d’Italia. Cosa bolle nella casa più spiata d’Italia? Il Grande Fratello sta per tornare, e quest’anno promette scintille sin dal primo istante. Il 29 settembre si accendono le luci nella nuova edizione del reality show più discusso della TV italiana. E le sorprese non mancano. A partire dal televoto: cambia tutto. Addio valanghe di voti da parte dei fandom più agguerriti. Questa volta si potrà votare solo una volta per dispositivo, sia via SMS che tramite l’app Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: nuove - regole
Buste paga, le nuove regole sulla trasparenza salariale: così dovranno essere adeguati gli stipendi
Bonus asilo nido, nuove regole INPS: più strutture ammesse e rinnovo automatico
Riforma disabilità: dal 30 settembre nuove regole
Ue, intesa su inquinanti nelle acque: nuove regole e limiti - X Vai su X
https://upidsa.it/nuove-regole-sul-piombo-cosa-cambia-dal-1-settembre-2025/ Nuove regole sul piombo: cosa cambia dal 1° settembre. A partire dal 1° settembre 2025 è entrata in vigore una nuova classificazione europea del piombo, stabilita dal Regolament - facebook.com Vai su Facebook
Televoto Grande Fratello 2025, cambia tutto: si vota anche con l’App/ Web: “Adesso è impossibile barare” - Televoto Grande Fratello 2025, il regolamento fa discutere: “Account limitati e controlli serrati”. Come scrive ilsussidiario.net
Grande Fratello, salta la partecipazione di un concorrente già annunciato?/ Indiscrezione choc: chi è - Un'indiscrezione svela che la partecipazione di uno dei concorrenti già annunciati della nuova edizione del Grande Fratello sarebbe saltata ... Segnala ilsussidiario.net