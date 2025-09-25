Arezzo, 25 settembre 2025 – Arriva ad Arezzo un corso innovativo e completamente gratuito per i giovani under 35 che desiderano lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione d’impresa, in contesti aziendali dinamici, aperti all’innovazione e al mercato internazionale. Si tratta del nuovo percorso ITS di alta formazione MA.MA. – MArketing MAnager, promosso da ITS SATI Academy, l’accademia di cui anche Confcommercio è partner con la sua agenzia formativa FormaImpresa. Un totale di 1.800 ore, tra lezioni in aula e stage in azienda, suddivise in due anni, per diventare Tecnico Superiore per il Marketing, la Comunicazione e l’Internazionalizzazione delle imprese, una delle professioni più richieste dalle aziende in questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove professioni, ad Arezzo il corso gratuito per lavorare nel marketing e nella comunicazione