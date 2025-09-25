Nuove professioni ad Arezzo il corso gratuito per lavorare nel marketing e nella comunicazione
Arezzo, 25 settembre 2025 – Arriva ad Arezzo un corso innovativo e completamente gratuito per i giovani under 35 che desiderano lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione d’impresa, in contesti aziendali dinamici, aperti all’innovazione e al mercato internazionale. Si tratta del nuovo percorso ITS di alta formazione MA.MA. – MArketing MAnager, promosso da ITS SATI Academy, l’accademia di cui anche Confcommercio è partner con la sua agenzia formativa FormaImpresa. Un totale di 1.800 ore, tra lezioni in aula e stage in azienda, suddivise in due anni, per diventare Tecnico Superiore per il Marketing, la Comunicazione e l’Internazionalizzazione delle imprese, una delle professioni più richieste dalle aziende in questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuove - professioni
Passione o Occupazione? L’orientamento post-diploma tra dati, soft skill e nuove professioni
Le nuove professioni dell'era digitale: più occupazione, più specializzazione
Rinnovo CCNL CED (attività digitali): aumenti di stipendio e nuove professioni inserite
Job Evolution 2025 Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento de Il Sole 24 ORE che mette al centro le trasformazioni del mondo del lavoro tra innovazione, competenze e nuove generazioni. Dalle nuove professioni all’impatto dell’Intelligenza Artifi - facebook.com Vai su Facebook
Infermieristica. Tante iscrizioni al corso - Nonostante il trend negativo nazionale, le professioni sanitarie e il corso di laurea in infermieristica continuano ad incontrare l’interesse ... Segnala msn.com
Infermieristica, l’Opi: “Il corso di laurea incontra l’interesse degli studenti grossetani” - Luca Grechi, presidente dell'Ordine degli infermieri di Grosseto, interviene sulle iscrizioni al corso di laurea. Secondo msn.com